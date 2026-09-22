Habitantes del ejido 8 de Enero en Frontera confían en electrificación

FRONTERA, Coah.- Después de años de esperar una solución, habitantes de la brecha principal del ejido 8 de Enero confían en que finalmente pueda concretarse el proyecto de electrificación que permitiría llevar energía eléctrica a decenas de familias.

Juan Bautista, habitante del sector, explicó que actualmente se realizan los últimos ajustes técnicos para integrar el proyecto, entre ellos planos, medidas de las calles y otros detalles necesarios para avanzar con la obra.

Señaló que el director de Obras Públicas ya asumió personalmente el seguimiento del proyecto, por lo que esperan recibir noticias favorables durante la próxima semana. "Nos dieron buenas esperanzas ahorita", expresó.

De acuerdo con Juan Bautista, actualmente tienen registradas alrededor de 77 personas que serían beneficiadas, aunque consideró que el número podría aumentar conforme avance el proyecto y más habitantes se acerquen a solicitar su incorporación.

El problema, explicó, es que algunas familias han tenido que resolver de manera improvisada su acceso a la electricidad, mediante extensiones que parten desde la carretera y recorren más de 100 metros. "Uno tiene como 300 metros de cable tirado porque ahí no tenemos nada", relató.

Juan Bautista señaló que algunas personas únicamente acuden al ejido durante los fines de semana o por periodos cortos, debido a que no cuentan con las condiciones necesarias para vivir permanentemente en el lugar.

Indicó que él tiene alrededor de 13 años viviendo en el ejido 8 de Enero y que, desde entonces, la falta de infraestructura eléctrica ha sido una de las principales dificultades para las familias asentadas en el sector.

El proyecto de electrificación, dijo, comenzó a gestionarse desde hace aproximadamente cinco o seis años, pero el avance se ha retrasado debido a la necesidad de completar distintos requisitos técnicos. "Quedan como la pelota, va rebotando", comentó al referirse a las gestiones realizadas durante los últimos años.

Además de las dificultades para contar con electricidad, los habitantes señalaron que la falta de iluminación y servicios también genera condiciones de inseguridad, al registrarse robos en la zona.

Por ello, los vecinos esperan que el proyecto finalmente se concrete y que la electrificación deje de ser una promesa para convertirse en una obra que permita mejorar las condiciones de vida de las familias.

Entre los habitantes entrevistados también se encuentran José Mena, Juan Aguilar y Valdemar Rumo, quienes respaldaron la petición para que la obra avance. Los vecinos esperan que durante la próxima semana se conozcan los avances definitivos del proyecto y que, después de años de gestiones, puedan comenzar los trabajos de electrificación en la brecha principal del ejido.