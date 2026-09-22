Último adiós a Ingrid tras accidente fatal

MÚZQUIZ, Coah.- Familiares y amigos de Ingrid Leonor, de 14 años, le brindaron el último adiós luego de que falleciera tras un accidente de tránsito.

Después de velar sus restos en su domicilio, donde se dieron cita familiares, amigos y personas que la conocieron, el cortejo fúnebre partió durante la tarde del lunes con destino al panteón Santa Rosa.

De acuerdo con la información proporcionada, Ingrid Leonor viajaba en una motocicleta sobre la calle Socorro con Mina, en la colonia Nogalera, cuando ocurrió el accidente.

La unidad era conducida por un familiar de la víctima, un joven identificado como Jesús Andrés N., de 18 años, quien, según los datos proporcionados, al no respetar un señalamiento de alto, fue impactado por el conductor de un vehículo.

Tanto Jesús Andrés N. como la menor resultaron con lesiones de gravedad. Sin embargo, Ingrid Leonor perdió la vida en el lugar a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

La menor es recordada con cariño por sus familiares y amigos, mientras su fallecimiento dejó un profundo dolor entre quienes la conocieron, personas que acudieron a despedirla durante las exequias.