Programa Alimentos de Corazón beneficia a 3,500 familias en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron en el ejido Agua Nueva una entrega más del programa "Alimentos de Corazón" a familias de las comunidades rurales, además de llevarles una brigada de servicios.

Díaz González recordó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este año se habrán invertido 110 millones de pesos en programas sociales y productivos en los ejidos de Saltillo.

El edil comentó que, a través de este programa, se beneficia a 3 mil 500 familias de los diferentes ejidos de Saltillo, a las cuales se les entregan cuatro paquetes con productos de la canasta básica, en distribuciones que son cuatrimestrales.

Javier Díaz agradeció el trabajo que realiza Luly López Naranjo como presidenta honoraria del DIF Saltillo y dijo que este programa es muy importante porque llega a todas las comunidades rurales.

"Lo que buscamos con este tipo de programas sociales es mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el campo de Saltillo. Hay que seguir trabajando para mantener a Saltillo como una gran ciudad", señaló el alcalde.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz González y dijo que es un ejemplo de trabajo cercano con la gente.

"El alcalde Javier Díaz siempre ha trabajado muy cercano con la gente, acercando los servicios y los apoyos a quienes más los necesitan para mejorar su calidad de vida", comentó López Naranjo.

En representación de las familias beneficiadas, la señora Alicia Niño Gómez, del ejido Agua Nueva, dijo que estos apoyos son muy importantes para las familias de las diferentes comunidades rurales.

"En nuestro caso, lo que nos ahorramos con estos apoyos que nos dan, lo usamos en otras cosas como la educación de nuestros hijos, en las mejoras a nuestra vivienda", compartió la madre de familia.

Además, se llevó al ejido Agua Nueva el programa "Amor en Movimiento" para ofrecer consultas médicas, pruebas de audiometría y de oftalmología, revisiones odontológicas, entrega de lentes, aparatos auditivos, baumanómetros y demás beneficios.

Asimismo, se brindaron orientaciones jurídicas, servicios de salud mental, cortes de cabello, por mencionar algunos otros beneficios.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; la regidora Blanca Estela Herrera Paisano; el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre; el responsable de la estrategia Mejora en el campo, Refugio Rodríguez Bernal; así como coordinadores de sector.