Coahuila se prepara para exportar ganado a Estados Unidos

SABINAS, COAH.- Coahuila podría exportar cerca de 60 mil cabezas de ganado al año hacia Estados Unidos, una vez que se concrete la apertura con las autoridades competentes, informó Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería e Infraestructura Rural en el Estado.

Señaló que el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, dan seguimiento diario al proceso de exportación.

Indicó que Sonora ya abrió esta actividad y, ya se anunció que, a la brevedad será por el Estado de Chihuahua, por lo que Coahuila sería incluido en la siguiente etapa.

"Ya estamos listos, prácticamente desde el año pasado, todas las inversiones que se tenían que hacer en las estaciones cuarentenarias para habilitarlas, de acuerdo con los nuevos protocolos de exportación, que pide el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ya fueron cumplidos, ante ello, ya tenemos las autorizaciones por escrito, todo está validado", afirmó.

Explicó que todo es cuestión de tiempo, puesto que, únicamente falta una decisión técnica de la autoridad estadounidense para concretar la reapertura de la frontera del noreste de México con Texas.

Reiteró que Coahuila podría exportar cerca de 60 mil becerros, aunque los nuevos protocolos, restricciones e inspecciones limitan el número de animales, por lo que se estima el envío de entre mil y mil 500 ejemplares diarios.

Montemayor Ortiz agregó que continúa el barrido contra el gusano barrenador del ganado y la aplicación de desparasitante a base de doramectina e ivermectina, uno de los pilares de la estrategia.

Detalló que los tres pilares fundamentales incluyen el control de la movilización y la atención de los casos detectados, sin cuarentena ni sanciones para los productores, pero con aplicación de tratamientos, desparasitante y cicatrizante; una vez que el animal sane, entre 10 y 15 días después, puede movilizarse.

Añadió que diariamente se activa o inactiva algún caso, ya sea detectado en Múzquiz o Sabinas, pero son atendidos de manera inmediata para romper el ciclo de la mosca.

Finalmente, reiteró el llamado a los productores para reportar cualquier caso y mantenerse atentos a sus animales, a fin de brindarles la atención correspondiente.