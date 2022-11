"Que no vengan los de Moroleón"

FRONTERA., COAH.-Comerciantes del municipio de Frontera se mostraron inconformes con la instalación de los comerciantes provenientes de Moroleón, asegurando que esto es una competencia desleal, ya que ellos solo pagan un permiso y no pagan impuestos.

"Vimos que se están instalando los comerciantes provenientes de Guanajuato en plena plaza principal y es injusto porque nosotros hemos luchado todo el año por mantener nuestros negocios abiertos aún con la economía tan difícil que estamos viviendo y ahora que viene la época de mayor flujo de recursos, ellos posiblemente se van a llevar la mayoría de la venta pre decembrina".

Mencionaron que si bien el "sol sale para todos" no es justo que ellos vengan con sus productos para llevase a la mayoría de la clientela "amarrándolos" con precios más bajos, toda vez que los comerciantes establecidos venden productos como calzado, ropa y perfumes pero no pueden competir con los precios que traen los de Moroleón porque ellos si tienen que cumplir con sus impuestos cada año.

Por su parte el Presidente de la Cámara de Comercio Cesar Chávez Ramón dijo que los propietarios de negocios del municipio de Frontera hubieran querido que se les diera prioridad a ellos en la venta del mes de diciembre, sin embargo en esta ocasión no se les dio la prioridad y es por ello que están molestos.

"No va a haber una competencia legal porque simplemente los comerciantes foráneos no pagan impuestos y los establecidos sí, la única opción que se tiene es que apliquen la ley de la oferta y la demanda y bajen los precios, lo que no les permitiría recuperarse de las malas ventas que tuvieron en años anteriores".