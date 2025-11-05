Vecinos de Sacramento denuncian falta de atención de la alcaldesa

SACRAMENTO, COAHUILA.- Habitantes de Sacramento, Coahuila, expresaron su inconformidad ante la actitud de la alcaldesa Andrea Ovalle Reyna, a quien señalan por evitar atender a la ciudadanía que acude a la presidencia municipal para solicitar audiencia o realizar peticiones.

Según los quejosos, durante todo este año la edil ha mostrado una constante negativa a recibir a los habitantes bajo distintos pretextos.

Vecinos del municipio comentaron que el personal de la presidencia suele informar que la alcaldesa se encuentra "en videollamada" o "en reunión", pese a que en diversas ocasiones se le ha visto dentro de su oficina sin atender a nadie. "Siempre dicen que está muy ocupada, pero nunca tiene agenda ni atiende a la gente", comentó una de las personas inconformes.

La molestia entre la población ha ido en aumento, pues aseguran que votaron por ella con la esperanza de que representara sus intereses y trabajara por el bienestar del pueblo. "Queremos que nos escuche, para eso la elegimos", señaló la señora Rocío.

Los habitantes manifestaron que no se trata de casos aislados, sino de una situación frecuente en la que Ovalle Reyna evita dar la cara tanto a la población como a algunos medios de comunicación de la región centro. Ante esta situación, los quejosos hicieron un llamado para que la presidenta municipal asuma su responsabilidad y mantenga un contacto directo con la comunidad que la eligió.