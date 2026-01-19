Detienen a joven muzquense con sustancias ilicitas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un individuo identificado como Raúl Antonio N., alias “El Muerto”, durante un operativo de vigilancia realizado en esta localidad.

La acción policial se llevó a cabo tras detectar una actitud sospechosa por parte del joven, lo que motivó su revisión en una de las arterias de la cabecera municipal.

Durante la inspección, los agentes al mando del director, José Pone Sánchez, encontraron entre sus pertenencias una cantidad no especificada de droga sintética conocida como “cristal”, sustancia altamente adictiva y considerada de alto riesgo para la salud pública.

El decomiso fue asegurado como parte de las evidencias para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El detenido fue inmediatamente puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

Por su parte, las autoridades señalaron que se dará seguimiento, procediendo conforme al marco legal.

Raúl Antonio N., originario del municipio de Múzquiz, es presuntamente conocido en la zona por su alias “El Muerto”. Las investigaciones continúan para esclarecer si existen más personas involucradas en la posesión o distribución del estupefaciente.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y exhortaron a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la tranquilidad del municipio.

Asimismo, hicieron un llamado a la colaboración ciudadana para fortalecer las acciones de prevención del delito.