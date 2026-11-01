Mató a "Pepito" en 2021 y quedó libre en 2023

FRONTERA, COAH.- Raúl Armando Carrizales Menchaca, detenido por el homicidio de un hombre en la colonia Praderas del Norte, ya había sido señalado en 2021 por otro asesinato cometido en Monclova, donde presuntamente mató a su vecino de 40 puñaladas y posteriormente recuperó su libertad en 2023.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Carrizales Menchaca fue señalado como responsable de la muerte de José Emilio García Ibarra, de 32 años, conocido como "Pepe" o "Pepito", cuyo cuerpo fue localizado dentro de una caja de plástico en una vivienda de la calle Río Lerma, en la colonia Las Flores.

Detalles del homicidio de José Emilio García Ibarra

El crimen fue descubierto luego de que Armando Carrizales Luna, padre del presunto responsable, solicitara apoyo al número de emergencias 911, cerca de la medianoche del domingo, al reportar que dentro de su domicilio, marcado con el número 1305, se encontraba el cuerpo de un hombre.

Al llegar, policías municipales confirmaron el hallazgo y aseguraron a Raúl Armando, quien habría reconocido que asesinó a su vecino. Según la información del caso, el ataque ocurrió alrededor de las 15:45 horas del sábado y habría sido motivado por una agresión verbal que la víctima presuntamente cometió días antes.

El detenido habría utilizado un arma blanca para asestarle 40 heridas, principalmente en el cuello y otras en el abdomen. Después limpió el lugar y ocultó el cadáver en una caja de plástico, cuya tapa cubrió con bolsas negras y cinta adhesiva.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y recabó evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio.

Antecedentes de Raúl Armando Carrizales Menchaca

De acuerdo con la información proporcionada, Carrizales Menchaca recuperó su libertad en 2023, presuntamente debido a problemas de salud mental. También se refiere que tenía un diagnóstico de esquizofrenia y que escuchaba voces; sin embargo, estos datos requieren confirmación documental y una fuente oficial, por lo que no deben presentarse como hechos acreditados.

Ahora, su nueva detención por el homicidio investigado en la colonia Praderas del Norte vuelve a poner bajo escrutinio los antecedentes del caso de Monclova y las circunstancias en las que recuperó su libertad.