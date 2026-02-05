Colisiona camión con Jeep en M. Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vehicular se registró en esta ciudad cuando un camión tipo revolvedora colisionó contra una camioneta en hechos ocurridos sobre la calle Lucio Blanco esquina con Presidente Juárez.

El presunto responsable fue identificado como Rodolfo N de 39 años de edad y con domicilio en calle Zaragoza número 1014 del barrio Los Terreros.

Esta persona, conducía una unidad modelo 1999, color blanco, con placas de circulación EJ-8768-D, la cual terminó impactándose contra un vehículo Jeep Compass modelo 2025, conducido por Alejandra N, de 35 años, residente del callejón Victoria en el barrio Casa Azul.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la versión del conductor de la revolvedora, al desplazarse de oriente a poniente y llegar al cruce con Presidente Juárez, giró hacia la derecha sin percatarse de la camioneta, impactándola con la segunda llanta del remolque. Además, se señaló que el chofer no encendió el direccional, lo que habría contribuido al accidente.

El choque dejó daños materiales en ambas unidades, aunque no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al circular por la zona, especialmente en cruces de alto flujo vehicular como el de Lucio Blanco y Presidente Juárez.

Detalles confirmados sobre el incidente

Finalmente, se informó que las partes involucradas llegarían a un convenio de reparación de daños, evitando así que el caso se judicializara. El acuerdo permitirá cubrir las afectaciones ocasionadas y cerrar el incidente de manera conciliatoria.