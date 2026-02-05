Becerros Toter cierra con fuerza y va por el ascenso en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo Becerros Toter, de la Segunda División, cerró la temporada regular con paso firme y se declaró listo para encarar la liguilla, donde buscará concretar el anhelado ascenso a la Primera División.

Luego de finalizar como segundo lugar de su grupo y tercero en la tabla general, el conjunto acunense se consolidó como uno de los protagonistas del torneo, manteniendo vivo el sueño de dar el salto a la máxima categoría.

¿Qué pasó con Becerros Toter en la temporada pasada?

En la temporada pasada, Becerros Toter figuraba como uno de los principales favoritos al título; sin embargo, pese a haber ganado su serie semifinal por marcador global, una protesta considerada injusta sobre la elegibilidad de algunos jugadores frenó su avance.

¿Cómo se prepara Becerros Toter para la liguilla?

Para el presente torneo, el panorama luce distinto. Con nuevas incorporaciones que reforzaron el plantel, el equipo recuperó solidez y volvió a posicionarse como serio contendiente, por lo que ahora se alista para enfrentar a Fénix FC en la ronda decisiva.

De lograr el pase, Becerros Toter iniciaría el recorrido final rumbo al título y al ansiado ascenso, respaldado por una campaña en la que fue uno de los equipos más dominantes de la categoría.