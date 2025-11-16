El ayuntamiento de Frontera anuncia recarpeteo en calles principales

FRONTERA, COAHUILA.- El ayuntamiento de Frontera dio a conocer que ejecutará importantes obras de recarpeteo en las colonias Borja y Occidental, como parte de una estrategia conjunta con el Gobierno del Estado para cerrar el año con mejoras significativas en infraestructura vial.

El Regidor de Obras Públicas, Orlando Plaza señaló que entre las avenidas principales a intervenir destaca la calle Libertad, donde ya se trabaja con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú logró gestionar un apoyo tripartito que permitirá avanzar de manera más eficiente en estas acciones.

"La Libertad es una de las avenidas más importantes y ahorita estamos trabajando muy de la mano con el gobernador. La alcaldesa gestionó muy buen apoyo para que, a través de la estrategia de mejora, sea una obra tripartita", informó.

La calle Libertad será recarpetada en el tramo que comprende entre Veracruz y Constitución. Asimismo, en la colonia Occidental se trabajará en la calle Victoriano Cepeda, una vialidad que vecinos han solicitado reiteradamente rehabilitar por ser el acceso principal al panteón municipal.

El ayuntamiento también anunció la reparación de tramos del libramiento Carlos Salinas de Gortari y una obra relevante en el acceso a la zona centro de Frontera: la rehabilitación de la avenida Presidente Carranza, entre Magnolia y 5 de Mayo, así como mejoras en la calle Francisco I. Madero.

"Cerraremos el año fuerte en obra pública. Estamos por entregar las obras de los centros comunitarios; ya traemos un 80 a 90 por ciento de avance para entregar, y llevamos un 80 por ciento en las nuevas tomas de agua potable."