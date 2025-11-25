DIF Cuatro Ciénegas realiza Mercadito Pa´ Delante para fomentar el reciclaje

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje y apoyar la economía de las familias cieneguenses, el DIF Municipal, en coordinación con DIF Coahuila, realizó con éxito el Mercadito Pa´ Delante, una iniciativa que permitió a la comunidad intercambiar materiales reciclables por productos de primera necesidad, promoviendo hábitos responsables y una mayor conciencia ambiental.

El evento contó con la participación de la presidenta honoraria del DIF Cuatro Ciénegas, Leticia Medina, y de la presidenta honoraria de DIF Coahuila, Liliana Salinas, quienes encabezaron personalmente las actividades y acompañaron a la comunidad durante todo el desarrollo del mercadito.

Durante la actividad, los asistentes entregaron materiales reciclables a cambio de artículos de la canasta básica, productos de limpieza e higiene personal, contribuyendo así a la economía familiar mientras se impulsa una cultura ambiental que beneficia a toda la comunidad.

El Mercadito Pa´ Delante reunió a numerosos participantes que demostraron su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la solidaridad comunitaria. Además, se destacó la importancia de iniciativas que promuevan la participación activa de la ciudadanía en acciones que beneficien a toda la comunidad.

La Presidenta Honoraria del DIF Cuatro Ciénegas, Leticia Medina, resaltó la importancia de seguir promoviendo acciones que generen beneficios directos para las familias y para el entorno.

"Gracias a todos por sumarse a esta iniciativa y ser parte de un esfuerzo que fortalece nuestra comunidad y protege el medio ambiente. Estos programas nos recuerdan que cada acción cuenta y que juntos podemos construir un mejor lugar para vivir", expresó.

El Mercadito Pa´ Delante reunió a numerosos participantes que demostraron su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la solidaridad comunitaria, reafirmando el valor de la participación ciudadana en actividades que promueven el bienestar colectivo.

Con iniciativas como esta, el DIF Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de impulsar programas que fomenten la responsabilidad social, la conciencia ambiental y el desarrollo integral de las familias, trabajando siempre de manera cercana y coordinada con la población.