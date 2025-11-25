Yesica Sifuentes Zamora promueve el Día Naranja en Castaños para prevenir violencia

CASTAÑOS, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día Naranja, el Gobierno Municipal de Castaños encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó a cabo una jornada de sensibilización con estudiantes del CECYTEC Castaños, donde se destacó la importancia de prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, la directora del plantel, Alma Lucía García, y la directora de la Instancia de la Mujer, Brenda Cervantes, quienes reiteraron el compromiso institucional de promover espacios seguros y de respeto para todas y todos.

Durante su mensaje, la presidenta municipal resaltó que esta fecha trasciende el simbolismo del color o la campaña, y representa un llamado directo a la acción social.

"Hoy conmemoramos el Día Naranja, una fecha que nos invita a reflexionar y a actuar para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. No solo es una fecha, un color ni una campaña; es un recordatorio de que todas y todos tenemos la responsabilidad de construir un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia", destacó la edil.

Sifuentes Zamora subrayó el papel fundamental de las y los jóvenes como líderes del presente y del futuro de la comunidad, recordando que la violencia no siempre inicia con agresiones físicas.

"La violencia muchas veces comienza con palabras, burlas, control, celos o humillaciones. Por eso hoy quiero pedirles que levanten la voz, que se informen, que acompañen a quien necesita apoyo y que nunca normalicen comportamientos que lastiman o limitan la libertad de otras personas", afirmó.

Asimismo, la alcaldesa señaló que la administración municipal mantiene un trabajo coordinado con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante programas de prevención, orientación y apoyo que buscan garantizar que cada mujer y cada niña puedan vivir sin miedo.

Desde el inicio de la administración municipal se implementó la Policía Violeta, los denominados puntos violetas, así como el fortalecimiento de las pláticas de prevención, acercar los servicios a los distintos sectores de la comunidad.

¿Cuáles son las iniciativas implementadas?

Destacó que esta labor solo puede ser efectiva si se realiza de manera conjunta: gobierno, instituciones educativas, familias, juventud y todos los sectores de la sociedad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad y la empatía, impulsando iniciativas que fortalezcan entornos seguros y permitan a la comunidad crecer en un ambiente de justicia y esperanza.