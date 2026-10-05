Protección Animal de Frontera emite recomendaciones ante adopción de gatos negros en Halloween
Prevención de maltrato animal: Protección Animal de Frontera alerta sobre discriminación hacia gatos negros
Resumen
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Evitar la adopción de gatos negros durante octubre y reforzar la vigilancia sobre cualquier proceso de adopción son las recomendaciones emitidas por Protección Animal de Frontera ante la cercanía de Halloween.
Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal, señaló que, aunque en Frontera no se han registrado casos de violencia contra gatos negros relacionados con esta celebración, existen antecedentes en otras ciudades donde estos animales son asociados con prácticas de maltrato o supersticiones.
Por ello, recomendó que durante todo octubre y hasta después del 31 de octubre se evite entregar gatos negros en adopción como medida preventiva. "Al menos en este mes no den en adopción gatitos de color negro y, si por alguna situación ajena tienen que darlos en adopción, que estén bajo vigilancia y con un consentimiento de adopción responsable", señaló.
Ibarra Vázquez explicó que la recomendación no implica que los gatos negros no deban ser adoptados, sino que durante esta temporada es necesario extremar las medidas para garantizar que lleguen a hogares seguros. En caso de que una adopción sea necesaria, pidió a los responsables conocer el lugar donde permanecerá el animal, verificar a la persona interesada y mantener seguimiento posterior para confirmar que se encuentre en buenas condiciones.
La coordinadora también señaló que los animales de color negro enfrentan discriminación durante los procesos de adopción durante todo el año, situación que alcanza tanto a gatos como a perros. "Los perros menos adoptados son los de color negro", apuntó.
Aunque reconoció que en Frontera no se tiene conocimiento de casos de agresiones contra animales relacionados con Halloween, consideró importante mantener la prevención ante situaciones que sí se han presentado en otras ciudades. La recomendación, dijo, es proteger a los animales y garantizar que cualquier adopción sea realmente responsable, especialmente durante una temporada en la que aumenta el interés por los temas relacionados con brujería y supersticiones.