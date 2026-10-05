Accidente entre cuatro vehículos deja daños materiales en el Centro de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un accidente vial en el que participaron cuatro vehículos se registró en el Centro de Ciudad Acuña, dejando únicamente daños materiales y sin personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Morelos e Hidalgo

Los hechos ocurrieron sobre la calle Morelos, en su cruce con Hidalgo, donde una camioneta Dodge RAM 2500 modelo 2018, de color blanco, conducida por María Hernández, de 30 años, se vio involucrada en el percance.

De acuerdo con la información proporcionada, la camioneta impactó a una Chevrolet Tahoe modelo 2007, de color café, conducida por José Celestino Saldaña, de 37 años.

Asimismo, la Dodge RAM alcanzó a un Nissan Armada modelo 2005, de color rojo, cuyo propietario no fue identificado en el reporte.

Las autoridades tomaron conocimiento del percance

También se informó sobre la participación de un Toyota Camry modelo 2007, del que igualmente se desconoce al propietario.

El accidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades correspondientes se encargaron de tomar conocimiento del percance y determinar las responsabilidades conforme a las evidencias.