Cumple Tecnológico de Múzquiz 17 años de formar profesionistas

MELCHOR MÚZQUIZ, Coah.- El Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz celebró su 17 aniversario con una ceremonia encabezada por el director del plantel, ingeniero Santos Eduardo de la Garza García, quien destacó la trayectoria de la institución en la formación de jóvenes profesionistas.

Reconocimiento a docentes

El evento fue presidido por el subsecretario de Educación Superior, Saúl Nogerón Contreras, en representación del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y asistió como invitada especial la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al personal docente que forma parte del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz desde hace varias décadas, en reconocimiento a su permanencia y participación en la formación de estudiantes.

Trayectoria educativa

El director del plantel señaló que estos 17 años han representado experiencias y vivencias, pero, sobre todo, la oportunidad de formar jóvenes profesionistas que actualmente cuentan con un empleo formal.

Actualmente, el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz cuenta con una matrícula de 480 alumnos, quienes cursan alguna de las cuatro carreras académicas que ofrece la institución.

Entre su oferta educativa se encuentran ingeniería en Gestión Empresarial, ingeniería en Comunicaciones, ingeniería Ambiental e ingeniería Industrial. A lo largo de su trayectoria, el plantel ha formado cerca de 10 generaciones de profesionistas.