Aprobado en Frontera el Reglamento de Protección Animal

El Cabildo de Frontera aprobó el nuevo Reglamento de Protección y Bienestar de los Seres Sintientes, con el que se reforzarán las acciones de cuidado animal y se contemplan sanciones para quienes incurran en maltrato o incumplan las disposiciones establecidas.

Carlos Siller, regidor de Reglamentación, explicó que el reglamento fue trabajado en conjunto con integrantes de la comisión, el área jurídica y organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

Señaló que una de las principales modificaciones consiste en ampliar las facultades de la Dirección de Salud y la Coordinación de Protección Animal, para que puedan desarrollar estrategias de capacitación, vacunación, atención y protección de los animales.

El reglamento establece además que las personas que tengan animales bajo su responsabilidad deberán proporcionarles espacios dignos y evitar condiciones que puedan poner en riesgo su bienestar, como mantenerlos en lugares reducidos o expuestos permanentemente al sol.

Otro de los puntos contempla restricciones para la tenencia de animales no convencionales en domicilios, entre ellos especies silvestres o en peligro de extinción. Siller mencionó como ejemplos los casos de personas que tengan tigres o pumas en sus viviendas. Quienes mantengan este tipo de animales podrán ser notificados y, de acuerdo con el reglamento, sancionados por la autoridad municipal correspondiente.

El regidor explicó que también se contemplan sanciones para quienes maltraten animales, los mantengan en condiciones inadecuadas, los utilicen para peleas o participen en la organización de estos enfrentamientos. El procedimiento, señaló, comenzará con una notificación al propietario y la orientación sobre las obligaciones que implica tener un animal de compañía. En caso de incumplimiento, se podrá aplicar una multa.

"Primero se notifica, primero se le informa al dueño del animal y luego, si no es así, se le estará sancionando con una multa", explicó.

Siller aclaró que el objetivo principal del reglamento no es sancionar ni retirar animales de sus propietarios, sino generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota. "Lo que buscamos es capacitar, que la gente entienda la responsabilidad de tener un animalito en casa, que lo cuide, que lo proteja", señaló.

El nuevo ordenamiento también busca fortalecer las brigadas y acciones de Protección Animal, como campañas de vacunación, atención contra parásitos y esterilización a bajo costo. El regidor destacó la participación de organizaciones de protección animal en la elaboración del reglamento, cuyos aportes, dijo, permitieron enriquecer el documento junto con el trabajo de la comisión y el área jurídica.