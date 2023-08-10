Contactanos

Reconocen a niños de curso

Hoy salen a la convivencia en Estadio y territorio del Club Santos Laguna.

Por Staff / La Voz - 10 agosto, 2023 - 07:58 p.m.
PRONNIF y Ayuntamiento de San Buenaventura entregaron reconocimientos a asistentes del curso.

San Buenaventura, Coahuila.- PRONNIF y Ayuntamiento de San Buenaventura entregaron reconocimientos a asistentes del curso de verano del Club Santos.

Muy contentos  los niños, niñas y adolescentes por este gran proyecto que llegó a su ciudad Gracias a las gestiones del alcalde  Hugo Iván Lozano Sánchez con el Gobierno de Coahuila y Sistema DIF para disfrutar del programa Primero Guerreros.

El Secretario del Ayuntamiento profesor José Luis Terrazas dio la bienvenida a más de 150 alumnos de parte del joven alcalde Hugo Lozano destacando su participación  en  estas  cuatro semanas de mucho trabajo y aprendizaje.

Deseó éxito ya que hoy viernes salen a primera hora al  estadio Corona en Torreón donde será la clausura oficial de este  crecimiento y disciplinas aprendizas en el deporte.

“Felicidades a todos los asistentes, maestros y entrenadores que les han enseñado valores como el trabajo en equipo, agradecemos al club de fútbol Santos Laguna por  fomentar el deporte y a la procuraduría nuestro reconocimiento por generar acciones  en la protección de los derechos de las niñas,  niños y adolescentes, así como al personal del DIF  que han  dedicaron  su tiempo, paciencia, Fomento Deportivo que puso empeño en la motivación también de los padres de familia para  permitir que sus hijos participen en estos cursos” dijo el Secretario del Ayuntamiento.

A nombre de la procuradora María Leticia Sánchez Campos  la subprocuradora Martha Lucia Herrera Ramírez hizo la clausura del  curso de verano 2023, agradeciendo al alcalde Hugo Lozano las condiciones para este favorable proyecto así como a  cada uno  de sus departamentos, directora del DIF maestra Lorena Del Valle, Fomento Deportivo a cargo del regidor Antonio Moreno  y director Martín Martínez, INEDEC donde Javier Esparza atendió a los  profesores que  inyectaron y dedicaron mucho  empeño para sacar adelante cada actividad donde mantuvieron a los infantes siempre contentos pues crearon nuevos retos y experimentaron  otras ramas del deporte y manualidades durante un mes en horario  de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde.

En el Auditorio Municipal se hizo la entrega de reconocimientos con emotivo convivio, confetti, aplausos y la emoción desbordante porque hoy concluyen en Torreón, el traslado es gratuito para los asistentes.

Muy contentos los niños, niñas y adolescentes por este gran proyecto que llegó a su ciudad.
Destacan participación en estas cuatro semanas de mucho trabajo y aprendizaje.
En el Auditorio Municipal se hizo la entrega de reconocimientos con emotivo convivio, confetti, aplausos y la emoción desbordante.

    Muy contentos los niños, niñas y adolescentes por este gran proyecto que llegó a su ciudad.

    Destacan participación en estas cuatro semanas de mucho trabajo y aprendizaje.

    En el Auditorio Municipal se hizo la entrega de reconocimientos con emotivo convivio, confetti, aplausos y la emoción desbordante.

