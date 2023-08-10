Reconocen a niños de curso

San Buenaventura, Coahuila.- PRONNIF y Ayuntamiento de San Buenaventura entregaron reconocimientos a asistentes del curso de verano del Club Santos.

Muy contentos los niños, niñas y adolescentes por este gran proyecto que llegó a su ciudad Gracias a las gestiones del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez con el Gobierno de Coahuila y Sistema DIF para disfrutar del programa Primero Guerreros.

El Secretario del Ayuntamiento profesor José Luis Terrazas dio la bienvenida a más de 150 alumnos de parte del joven alcalde Hugo Lozano destacando su participación en estas cuatro semanas de mucho trabajo y aprendizaje.

Deseó éxito ya que hoy viernes salen a primera hora al estadio Corona en Torreón donde será la clausura oficial de este crecimiento y disciplinas aprendizas en el deporte.

“Felicidades a todos los asistentes, maestros y entrenadores que les han enseñado valores como el trabajo en equipo, agradecemos al club de fútbol Santos Laguna por fomentar el deporte y a la procuraduría nuestro reconocimiento por generar acciones en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como al personal del DIF que han dedicaron su tiempo, paciencia, Fomento Deportivo que puso empeño en la motivación también de los padres de familia para permitir que sus hijos participen en estos cursos” dijo el Secretario del Ayuntamiento.

A nombre de la procuradora María Leticia Sánchez Campos la subprocuradora Martha Lucia Herrera Ramírez hizo la clausura del curso de verano 2023, agradeciendo al alcalde Hugo Lozano las condiciones para este favorable proyecto así como a cada uno de sus departamentos, directora del DIF maestra Lorena Del Valle, Fomento Deportivo a cargo del regidor Antonio Moreno y director Martín Martínez, INEDEC donde Javier Esparza atendió a los profesores que inyectaron y dedicaron mucho empeño para sacar adelante cada actividad donde mantuvieron a los infantes siempre contentos pues crearon nuevos retos y experimentaron otras ramas del deporte y manualidades durante un mes en horario de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde.

En el Auditorio Municipal se hizo la entrega de reconocimientos con emotivo convivio, confetti, aplausos y la emoción desbordante porque hoy concluyen en Torreón, el traslado es gratuito para los asistentes.