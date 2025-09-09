Carlo Acutis: joven canonizado, patrono de Internet, llega a Monclova

MONCLOVA, COAH.- La comunidad católica de Monclova recibió con fervor las reliquias de Carlo Acutis, joven recientemente canonizado y reconocido como el “santo millennial”. Este martes arribaron a la iglesia La Salle, donde fueron colocadas para la veneración de los fieles.

Las reliquias permanecerán algunos días en este templo y posteriormente iniciarán un recorrido por distintas parroquias de la ciudad, con el propósito de acercar la figura de Acutis a los creyentes que deseen encomendar sus intenciones y necesidades.

Carlo Acutis, originario de Italia y fallecido en 2006 a los 15 años a causa de leucemia, destacó por su profunda devoción a la Eucaristía y su habilidad para utilizar la tecnología como medio de evangelización. En septiembre de 2025 fue canonizado por el Papa León XIV, convirtiéndose en el primer santo millennial y patrono de los usuarios de Internet.

El padre José David García Rosales explicó que la llegada de estas reliquias representa una oportunidad para fortalecer la fe de los jóvenes y sus familias:

“A todos nos gusta que la Iglesia siga vigente, siga presente, siga encontrando motivos para promover la fe cristiana, y nos complace poder invocar a estos santos. En el caso de Carlo Acutis y de Pier Giorgio, al ser jóvenes, nos ayudan a invitar a nuestros muchachos a acercarse, a tener presencia. Pero también a los papás, para que pidan por sus hijos, que a veces no saben cómo abordarlos o cómo tratarlos en medio de tanta problemática”, expresó.

El arribo de sus reliquias a Monclova se enmarca en una gira internacional impulsada por la Iglesia católica, que busca fortalecer la fe de las nuevas generaciones a través del testimonio de este joven.

Sacerdotes locales invitaron a la comunidad a participar en las jornadas de oración y reflexión que acompañarán el recorrido de las reliquias, subrayando que la vida de Carlo es un ejemplo de santidad cercana y accesible para la juventud actual.