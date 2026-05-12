Javier Flores Rodríguez reconoce a estudiantes destacados en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – Para incentivar y motivar a la niñez destacada del municipio, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó una gira por distintas instituciones educativas para reconocer a los alumnos que lograron avanzar a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. El edil acudió personalmente a cada plantel educativo donde se obtuvo el pase a la siguiente fase, destacando el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de los estudiantes, así como la importancia de impulsar y reconocer el talento académico desde temprana edad.

Durante las visitas, Javier Flores felicitó también a maestros, directivos y padres de familia por el acompañamiento y apoyo brindado a cada uno de los alumnos participantes.

Los estudiantes reconocidos fueron:

1. Rogelio Sebastián Sandoval Garza - Escuela Primaria "Dieciséis de Septiembre"

2. Keila Isamar Hernández Bautista - Escuela Primaria "Presidente Benito Juárez García"

3. Maritza Cristina Salazar de León - Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón"

4. Matteo Emiliano Martínez Martínez - Escuela Primaria "Dr. Ruperto del Valle"

"Nos llena de orgullo ver a niñas y niños que ponen en alto el nombre de nuestro municipio con su talento y dedicación. Les deseamos mucho éxito en la siguiente etapa", expresó el alcalde. El Presidente Municipal les hizo entrega de un obsequio como herramienta para sus estudios y que sigan preparándose para la siguiente etapa de la OCI e incentivar la educación promoviendo acciones que impulsen el desarrollo académico de la niñez.