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Coahuila

Javier Flores Rodríguez reconoce a estudiantes destacados en San Buenaventura

Los estudiantes reconocidos provienen de diferentes escuelas primarias y recibirán herramientas para continuar su preparación en la siguiente fase de la Olimpiada.

Por Staff / La Voz - 12 mayo, 2026 - 06:48 p.m.
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      San Buenaventura, Coah. – Para incentivar y motivar a la niñez destacada del municipio, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó una gira por distintas instituciones educativas para reconocer a los alumnos que lograron avanzar a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. El edil acudió personalmente a cada plantel educativo donde se obtuvo el pase a la siguiente fase, destacando el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de los estudiantes, así como la importancia de impulsar y reconocer el talento académico desde temprana edad.

      Durante las visitas, Javier Flores felicitó también a maestros, directivos y padres de familia por el acompañamiento y apoyo brindado a cada uno de los alumnos participantes.

      Los estudiantes reconocidos fueron:

      1. Rogelio Sebastián Sandoval Garza - Escuela Primaria "Dieciséis de Septiembre"

      2. Keila Isamar Hernández Bautista - Escuela Primaria "Presidente Benito Juárez García"

      3. Maritza Cristina Salazar de León - Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón"

      4. Matteo Emiliano Martínez Martínez - Escuela Primaria "Dr. Ruperto del Valle"

      "Nos llena de orgullo ver a niñas y niños que ponen en alto el nombre de nuestro municipio con su talento y dedicación. Les deseamos mucho éxito en la siguiente etapa", expresó el alcalde. El Presidente Municipal les hizo entrega de un obsequio como herramienta para sus estudios y que sigan preparándose para la siguiente etapa de la OCI e incentivar la educación promoviendo acciones que impulsen el desarrollo académico de la niñez.

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