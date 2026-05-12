Docentes de Sabinas expresan descontento por cancelación de vacaciones

SABINAS, COAH.- La cancelación del adelanto del periodo vacacional de verano generó descontento entre docentes de la región, aseguró la maestra Miroslava García Lomas, directora de la Escuela Primaria Ramón Ortiz Villalobos, quien afirmó que el magisterio ya resentía un importante desgaste físico y emocional al cierre del ciclo escolar.

La directiva señaló que cuando la Secretaría de Educación Pública Federal anunció la posibilidad de adelantar las vacaciones de verano, los maestros recibieron la noticia con entusiasmo, al considerar que representaba un "respiro necesario" tras meses de intensa actividad en las aulas. Sin embargo, lamentó que días después la medida fuera cancelada sin mayores explicaciones, situación que obligó al personal docente a ajustarse nuevamente al calendario oficial.

Miroslava García Lomas explicó que actualmente el trabajo de los maestros implica mucho más que impartir clases, pues además deben atender el bienestar emocional, mental y físico de los alumnos. Indicó que la responsabilidad dentro de las escuelas se ha incrementado considerablemente, ya que cualquier incidente que afecte a un estudiante suele recaer directamente sobre los docentes, quienes trabajan bajo presión constante para evitar accidentes, conflictos o señalamientos por parte de los padres de familia.

La directora consideró que quienes toman decisiones desde oficinas desconocen muchas veces las condiciones reales que enfrentan los maestros dentro de las instituciones educativas, especialmente durante las altas temperaturas registradas en la región. En ese sentido, invitó tanto a funcionarios como a padres de familia a acudir a las escuelas durante la temporada de calor para comprender de cerca la carga laboral y el desgaste que enfrenta el personal educativo diariamente.

Finalmente, García Lomas reiteró que el estrés en el sector magisterial aumenta con cada ciclo escolar y sostuvo que, aunque los docentes deberán continuar trabajando hasta la fecha establecida por el calendario oficial, el adelanto vacacional habría representado un apoyo importante para recuperar energías antes del próximo periodo académico.