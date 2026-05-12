"Le vació el gotero": Pastor dopó a Manuel Lira en el anexo

MONCLOVA, COAH.- En una audiencia que desnudó las prácticas de tortura, sedación forzada y negligencia criminal al interior del centro de rehabilitación "Fe, Esperanza y Amor", la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso en contra de Mario Alberto "N" y Francisco Reynaldo "N". Pese a las declaraciones que señalaron directamente a otros implicados y al líder del recinto, la jueza determinó que existen elementos suficientes para mantenerlos en prisión por el delito de homicidio calificado con brutal ferocidad.

Durante la jornada legal, Francisco Reynaldo "N" rompió el silencio. En una declaración que estremeció a la sala, relató cómo su estancia voluntaria —iniciada el 14 de abril— se convirtió en una condena de castigo en el área de "La Jungla", simplemente por haber reingresado al anexo. Señaló que figuras identificadas como el pastor Valentín, Bryan y Jordi, le impusieron "el palo": permanecer en el nivel superior de las literas, sin acceso a comida.

Sin embargo, el núcleo de su testimonio se centró en los últimos días de Manuel Neftalí Lira. Según el imputado, la víctima fue sometida a una violencia sistemática por parte de guardias e internos conocidos como "Guachicol" (un hombre de casi dos metros y peso de 100 kilos) y "Ricky". Reynaldo describió cómo Lira fue azotado contra las paredes, pateado en el suelo y mantenido bajo un estado de sumisión física.

La declaración implicó directamente a Valentín N, el pastor del centro. Reynaldo afirmó que, ante las crisis de ansiedad y desesperación de Lira, Bustos optó por la sedación desmedida: "Le vació el gotero de diazepam", relató el imputado. A pesar de que la víctima ya no podía hablar, balbuceaba y presentaba la mirada perdida, el personal de enfermería —identificado como "Chuy"— minimizó los síntomas atribuyéndolos a una supuesta abstinencia.

"Ya no podía hablar, solo balbuceaba... le dábamos cucharadas de comida y las escupía", narró Reynaldo, describiendo cómo el brazo de Lira quedó inerte y sus dedos se contrajeron antes de que finalmente se solicitara una ambulancia, cuando ya era demasiado tarde.

A pesar de que Reynaldo señaló a "Ricky", "Guachicol" y "Wizard" como los ejecutores materiales de los golpes, y al pastor Valentín de drogar a la víctima, la jueza consideró que la coparticipación de los hoy imputados era suficiente para continuar el proceso penal.

La resolución judicial dictó:

Vinculación a proceso: Por el delito de homicidio calificado.

Medida cautelar: Prisión preventiva oficiosa y justificada.

Traslado: Los imputados serán recluidos en el Centro Penitenciario de Saltillo, dejando las instalaciones del C4.

Plazo de investigación: Se otorgaron tres meses para la investigación complementaria.

La próxima cita con la justicia será el 12 de agosto de 2026, fecha en la que se reanudará la audiencia para determinar el futuro legal de los acusados, mientras la opinión pública clama por que el resto de los señalados, especialmente el propietario del anexo, rindan cuentas por la muerte de Manuel Neftalí.