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Coahuila

Servicios Primarios reubica parabús en Frontera para mejorar movilidad

La reubicación del parabús se realizó sobre la Carretera 30, frente al CETIS 46, para mejorar la visibilidad.

Por Staff / La Voz - 12 mayo, 2026 - 06:56 p.m.
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      Frontera, Coah.- El departamento de Servicios Primarios llevó a cabo la reubicación del parabús ubicado sobre la Carretera 30, frente al CETIS 46, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en esta zona de alta circulación vehicular y peatonal.

      La estructura fue desplazada aproximadamente diez metros respecto a su ubicación anterior, permitiendo un mejor ángulo de visibilidad para automovilistas y operadores del transporte público, además de facilitar las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros.

       

      Con esta adecuación, se busca contribuir a un tránsito más ordenado y reducir riesgos en uno de los puntos con mayor afluencia de estudiantes y usuarios del transporte colectivo.

      Asimismo, el parabús continúa brindando protección contra las altas temperaturas, ofreciendo un espacio funcional y cercano al puente peatonal para quienes esperan su transporte diariamente.

       

      Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y adecuación de infraestructura urbana que se realizan en distintos sectores del municipio para mejorar la operación vial y las condiciones de servicio para la ciudadanía.

      Finalmente, se exhortó a la población a cuidar estas instalaciones y hacer uso responsable de los espacios públicos para mantenerlos en buenas condiciones.

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