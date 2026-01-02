Yesica Sifuentes reconoce a policías en Castaños por su valentía

CASTAÑOS, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día del Policía, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, encabezó una comida de reconocimiento para los elementos de Seguridad Pública Municipal, donde destacó su entrega, valentía y compromiso diario al servicio de las familias castañenses.

Durante el evento, la presidenta municipal subrayó que la seguridad es una prioridad para la administración local, por lo que se han implementado distintas estrategias para fortalecer la presencia, proximidad y fuerza en los distintos sectores de Castaños.

La alcaldesa reconoce a los policías. La edil destacó que en Coahuila la seguridad no es obra de la casualidad, es resultado del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad encabezadas por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, buscando mantener la paz y tranquilidad de la población.

"La seguridad no se construye sola; se construye con trabajo, coordinación y estrategia. Hoy reconocemos a nuestras y nuestros policías, pero también reiteramos nuestro compromiso de seguir redoblando esfuerzos, para que Castaños siga siendo un municipio seguro", expresó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que el fortalecimiento de la estrategia de seguridad incluye capacitación constante, mejora de condiciones laborales y equipamiento, así como una estrecha colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, la Presidenta Municipal agradeció a los elementos policiacos y a sus familias por el respaldo y sacrificio que realizan todos los días, reconociendo que su trabajo es fundamental para el desarrollo y bienestar de Castaños.