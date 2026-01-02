Fatal accidente en la carretera Allende–Morelos cobra la vida de un joven

ALLENDE, COAH.– Un joven originario de Allende perdió la vida durante la madrugada de este jueves 1 de enero, tras un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la carretera Allende–Morelos, a la altura del sector conocido como Grúas Coahuila.

De acuerdo con información oficial, alrededor de las 04:40 horas, una camioneta Jeep que circulaba de sur a norte perdió el control por causas aún bajo investigación, impactándose contra una palmera ubicada en el camellón central. A consecuencia del fuerte choque, el conductor salió proyectado del vehículo.

Detalles confirmados

El impacto provocó que el cuerpo quedara a un costado del lugar del accidente, mientras que la unidad avanzó aproximadamente siete metros más, quedando severamente dañada, con llantas y diversas autopartes dispersas sobre la carpeta asfáltica.

La persona fallecida fue identificada como Mauro Maldonado Vázquez, de 28 años de edad, originario de Allende y con residencia en San Antonio, Texas. Las autoridades confirmaron que viajaba solo y continúan las investigaciones para determinar las causas de este trágico suceso.