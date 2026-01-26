Sari Pérez Cantú supervisa apoyos a familias vulnerables en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido preventivo por distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de supervisar la atención a las familias ante la reciente onda gélida y constatar personalmente que los apoyos y acciones de protección estuvieran llegando de manera oportuna a la población más vulnerable.

Durante esta jornada, la alcaldesa estuvo acompañada por la directora del DIF Frontera, Karen Cadena, así como por directores y personal de diversas dependencias municipales, entre ellos el director de Salud Municipal, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija, quienes trabajaron de manera coordinada para atender necesidades detectadas en campo y ofrecer apoyo inmediato a la ciudadanía.

El recorrido se llevó a cabo en las colonias San Cristóbal y Morelos, donde se entregaron alimentos, bebidas calientes y colchas como parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno Municipal. Asimismo, personal de Protección Civil apoyó con la entrega de hule a las familias que lo requerían, reforzando las medidas de protección ante el frío extremo.

De igual forma, se contó con la presencia del médico del DIF Municipal, Dr. José Luis Martínez Pérez, quien realizó consultas médicas y entregó medicamento a las y los ciudadanos que así lo necesitaron. También participaron áreas como Obras Públicas, Ecología y Mejora Coahuila, evaluando condiciones en viviendas y atendiendo reportes específicos, como casos de acumulamiento.

Las autoridades informaron que no se registraron contingencias mayores durante el recorrido y reiteraron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de Frontera de mantenerse cercano a la ciudadanía y actuar de manera preventiva ante condiciones climatológicas adversas.