Condiciones climáticas extremas ponen en peligro a senderistas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A pesar de las condiciones climáticas extremas que se han presentado en la región, grupos de senderistas continúan adentrándose en la sierra Santa Rosa del municipio de Múzquiz, desafiando las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Recientemente, una familia fue rescatada por personal de Protección Civil Municipal luego de que se adentraran en la sierra y no pudieran descender por sus propios medios.

El operativo de búsqueda se extendió por varias horas tras reportarse su desaparición, hasta que finalmente fueron localizados y puestos a salvo por las autoridades competentes.

El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, expresó su preocupación ante la falta de conciencia de algunos excursionistas.

"Quienes realizan senderismo deben ser más conscientes de que están poniendo en riesgo sus vidas al enfrentarse a un clima tan cambiante y extremo", declaró.

Las bajas temperaturas, la presencia de agua nieve y la dificultad del terreno representan un peligro real para quienes no cuentan con el equipo ni la preparación adecuada.

Las autoridades han reiterado que la sierra, aunque majestuosa, no es un lugar seguro bajo las actuales condiciones meteorológicas. Por ello, Guajardo Loo hizo un llamado urgente a la población para abstenerse de subir a la sierra en estos días.

"La prevención es clave para evitar tragedias. No pongamos en riesgo vidas por una actividad de montaña", concluyó el funcionario.