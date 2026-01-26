Aumento en ventas de panadería La Espiga de Oro por frío en Sabinas

SABINAS, COAH.- La panadería La Espiga de Oro ha visto un aumento en las ventas debido al frío que se ha registrado en los últimos días. Mario Alberto Treviño Martínez, dueño de la panadería, comentó que el pan dulce es el que más se vende, especialmente el de pasta y las conchas.

"En estos días que han cambiado mucho la temperatura, sí nos hemos visto beneficiados con las ventas", dijo Treviño Martínez. La panadería ha tenido que trabajar dobles turnos para abastecer la demanda, especialmente de pan dulce.

La Espiga de Oro tiene 35 años en el mercado y es un lugar tradicional en Sabinas. Treviño Martínez comentó que el año anterior, cuando nevó, fue mejor en términos de ventas, ya que el frío fue más intenso.

La panadería utiliza gas para sus hornos y ha tenido que tomar medidas para asegurarse de tener suficiente suministro, ya que ha habido desabasto en la región. "Nos preparamos casi siempre, todos los días en la mañana checamos el pronóstico y vemos para conforme lo que vamos a trabajar", dijo.

En cuanto a los precios de los insumos, Treviño Martínez comentó que han aumentado, especialmente la harina y el azúcar. A pesar de esto, la panadería sigue ofreciendo productos de calidad a sus clientes.