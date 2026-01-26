Mujer vive en la calle durante el frío extremo

SABINAS, COAH.- En uno de los rincones del edificio Said, la señora que se identificó como María Quiroz Oyervides, de aproximadamente 35 años, se encuentra en situación de vulnerabilidad, sobreviviendo al intenso frío que ha caracterizado los últimos días en la región carbonífera. A pesar de los esfuerzos oficiales para resguardar a las personas en situación de vulnerabilidad, Quiroz Oyervides ha rechazado la ayuda.

La señora, quien padece de sus facultades mentales, ha estado buscando cobijarse con ropa, cartón y otros objetos que ella misma ha recolectado. Al ser cuestionada sobre la ayuda oficial, Quiroz Oyervides aceptó que no ha querido aceptar la ayuda, prefiriendo mantenerse en la calle.

Es preocupante que una persona en situación de vulnerabilidad como Quiroz Oyervides no tenga acceso a los servicios básicos, y que con sus propios medios sobreviva en un rincón del edificio ubicado en la esquina de las calles Zaragoza e Independencia en la zona centro de la ciudad de Sabinas.

En los últimos días, la región carbonífera ha experimentado temperaturas extremadamente bajas, lo que ha motivado las acciones de autoridades de protección civil, bomberos y cuerpos policiacos. Sin embargo, ejemplos como este llaman la atención, por los riesgos implícitos a la salud de la ciudadana, por lo que es importante que se tomen medidas urgentes para atender a estas personas y brindarles la ayuda necesaria.

La evidente enfermedad mental de la ciudadana hace difícil que reciba asistencia de las instituciones ya citadas, por lo cual se hace prioritario el manejo de este tipo de casos por instituciones especializadas.