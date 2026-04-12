Frontera: Aumento en combustibles impacta finanzas municipales

FRONTERA, COAHUILA.- El incremento en el precio del diésel y la gasolina premium impactará de manera directa en las finanzas del municipio de Frontera, donde se prevé un aumento de hasta un 20 por ciento en el gasto destinado a combustibles, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil señaló que este ajuste, derivado del alza en los combustibles a nivel nacional y particularmente en la región centro de Coahuila, obligará a realizar recortes en distintas áreas del presupuesto proyectado para el año 2026, con el objetivo de mantener en operación los servicios básicos.

Explicó que dependencias como Seguridad Pública y Servicios Primarios son de las más afectadas, ya que operan de manera constante y requieren un alto consumo de combustible. En el caso de las patrullas, indicó que trabajan las 24 horas del día y algunas unidades recientes requieren gasolina premium, lo que eleva aún más el gasto.

Asimismo, mencionó que los camiones recolectores de basura utilizan diésel, lo que también representa una carga importante para el municipio ante el encarecimiento del energético.

Ante este panorama, la alcaldesa hizo un llamado a las distintas áreas de la administración a implementar medidas de ahorro, principalmente en el uso de materiales de oficina y energía eléctrica.

"Les estamos pidiendo que seamos cuidadosos en el gasto, como apagar las luces en oficinas al salir y evitar dejarlas encendidas durante la noche", puntualizó.

Finalmente, reiteró que, pese a los ajustes, se buscará garantizar la continuidad de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.