Familias marchan en Sabinas por la inclusión de personas con autismo

SABINAS, COAH.- En el marco de la marcha de concientización sobre el autismo realizada en esta ciudad, decenas de familias se congregaron para visibilizar la importancia de la inclusión, en un evento encabezado por el grupo de Madres Azules. Entre los testimonios que dieron sentido humano a la jornada destacó el de Cecilia del Río González, madre de trillizos diagnosticados con autismo.

Acompañada de sus hijos Tadeo, Ana Bárbara y Ana Victoria, de diez años de edad, Del Río González compartió su experiencia de vida, reconociendo que recibir el diagnóstico no es un proceso sencillo. Sin embargo, afirmó que el amor, la paciencia y el aprendizaje constante han sido claves para salir adelante como familia.

"Aprendes a convivir con ellos, a guiarlos, a reeducarte a lo que has vivido toda la vida", expresó, al destacar que la maternidad en su caso ha implicado una transformación profunda en su manera de entender el mundo y la crianza.

Durante su participación, subrayó la necesidad de fomentar una mayor empatía social hacia las personas dentro del espectro autista, explicando que sus reacciones pueden ser distintas debido a la sobrestimulación. "Hay que entender que ellos actúan diferente, se sobreestimulan, reaccionan distinto. Son niños muy inteligentes, con un gran corazón", señaló.

Asimismo, reconoció el respaldo fundamental de su familia, mencionando de manera especial a su madre, Alma Delia González, así como a sus tías Luz María y Edelmira, quienes la acompañaron durante la marcha, sumándose al esfuerzo colectivo por generar conciencia.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para abrir espacios de inclusión reales. "Queremos que los incluyan, que les den una nueva oportunidad, que sean parte de la sociedad", concluyó. La marcha en Sabinas se consolidó como un esfuerzo ciudadano que busca sensibilizar y promover el respeto hacia las personas con autismo y sus familias.