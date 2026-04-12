Carlos Villarreal promueve el deporte infantil en Monclova: Campeonato U9

Monclova, Coah. - Con el objetivo de promover el deporte desde la niñez y fortalecer a Monclova como sede de competencias de carácter nacional, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE), llevó a cabo el Campeonato Nacional de Béisbol categoría U9, celebrado del 5 al 11 de abril.

En esta edición, Sinaloa obtuvo el primer lugar, Coahuila Furia Azul el segundo sitio y Sonora el tercer lugar, tras una semana de intensa actividad deportiva.

Durante el torneo, Monclova recibió a 14 equipos de distintos estados del país, entre ellos Coahuila como anfitrión, Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit y Yucatán, quienes participaron en encuentros realizados en el campo uno de la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha".

Este tipo de competencias refuerzan la posición de Monclova como sede de eventos deportivos de alcance nacional, al promover la convivencia, el talento infantil y la proyección de la ciudad.

Durante la final, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el esfuerzo de las y los participantes: "Para nuestro gobierno es fundamental seguir impulsando el deporte desde temprana edad, porque fomenta valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Nos da mucho gusto haber recibido a niños de todo el país y ser sede de este tipo de campeonatos que fortalecen el tejido social", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para atraer más eventos deportivos que impulsen el desarrollo de la niñez y juventud, así como la proyección de Monclova a nivel nacional.