Yura Corporation y Doosung Tech comenzarán contratación en Monclova

Monclova, Coah.- Las empresas Yura Corporation y Doosung Tech prevén comenzar la contratación de personal operativo a partir de mayo, con el objetivo de arrancar operaciones hacia finales de junio, informó Reginaldo Calderón. El funcionario explicó que actualmente ambas compañías ya iniciaron procesos de contratación en áreas administrativas, principalmente en recursos humanos, lo que permitirá sentar las bases para la incorporación de personal técnico y de producción en las próximas semanas.

En el caso de Doosung, detalló que la empresa contempla una plantilla inicial de entre 170 y 200 trabajadores, con posibilidad de crecimiento. Su operación estará enfocada en la fabricación de componentes electrónicos, específicamente tarjetas para vehículos eléctricos destinadas a la armadora Kia Corporation, en su planta ubicada en Georgia, Estados Unidos. Calderón indicó que la contratación de personal operativo por parte de Doosung podría iniciar en las primeras semanas de mayo, mientras que el arranque formal de producción está proyectado para finales de junio. Añadió que la construcción de la nave industrial presenta un avance estimado entre el 60 y 70 por ciento, y que el equipo comenzará a llegar en las próximas semanas.

Por su parte, Yura mantiene una proyección de contratación más amplia, con alrededor de mil 200 empleos en una primera etapa, también con expectativas de crecimiento. Esta empresa se dedicará a la fabricación de arneses automotrices, por lo que requerirá principalmente mano de obra enfocada en procesos de ensamblaje. El titular de Pro Monclova señaló que se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado para definir los esquemas de capacitación que se brindarán a los trabajadores, con el objetivo de facilitar su incorporación a estas nuevas fuentes de empleo.

Finalmente, destacó que, de cumplirse los tiempos estimados, para el inicio del segundo semestre del año se podrían generar alrededor de mil 400 nuevos empleos en la región, lo que representaría un impulso significativo para la reactivación económica local.