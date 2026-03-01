Reductores de velocidad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de mantener a la baja los índices de accidentes vehiculares, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú instruyó la instalación de reductores de velocidad en diversas calles que colindan con la avenida Emilio Carranza, sobre el par vial de la ciudad.

La edil informó que será la próxima semana cuando concluyan los trabajos de colocación de los dispositivos, que buscan frenar el exceso de velocidad en una zona que, dijo, prácticamente había quedado como vía rápida.

"La semana que entra se terminan de instalar esos reductores. Es importante porque había quedado como vía rápida; yo sé que hay conductores responsables, pero otros no, y tenemos que cuidar la integridad de nuestros niños", expresó.

En total serán 10 reductores los que se colocarán a lo largo del par vial, distribuidos estratégicamente cada ciertos metros. Cinco de ellos estarán sobre la calle Coahuila y los otros cinco desde la calle Soledad, en puntos considerados de mayor riesgo.

Pérez Cantú advirtió que, de detectarse la necesidad de instalar algún reductor adicional, se hará aunque existan inconformidades de algunos vecinos, al considerar que la prioridad es la seguridad colectiva.

"Si vemos que hace falta uno más, lo vamos a poner, aunque algunos vecinos no estén de acuerdo; será por el bien de todos", puntualizó.

Como parte de los ajustes viales en la zona, también se realizó el cambio de ubicación de los para buses, los cuales fueron movidos de calle conforme a la ruta que actualmente realiza el transporte intermunicipal, con el fin de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y usuarios.