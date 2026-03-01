Protección Civil inicia revisión de balnearios en Frontera: seguridad para Semana Santa

FRONTERA, COAHUILA.- Con miras al próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Protección Civil de Frontera iniciará este lunes 2 de abril la revisión de balnearios y quintas en el municipio, además de detectar negocios que operen sin estar debidamente regulados.

El director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo, informó que en la localidad se tiene registro de ocho balnearios y alrededor de 30 quintas, las cuales serán supervisadas para garantizar que cumplan con las medidas de seguridad antes de recibir visitantes.

"Tenemos programado de acuerdo a lo anual revisar los balnearios y quintas para que estén listos para recibir a los visitantes. Se les dará prioridad a los balnearios, que son los más concurridos; hay quintas sin registrarse y se siguen haciendo, las ubicaremos y pediremos a los dueños que las regulen, que estén listas en caso de que se renten", señaló.

El funcionario explicó que durante las inspecciones se verificará que en las quintas no existan extensiones eléctricas cerca de las albercas, que estén claramente marcadas las profundidades y que se coloquen señalamientos de salidas de emergencia y puntos de reunión.

Asimismo, se hará énfasis en evitar el consumo de alimentos dentro de las áreas de alberca y en la regulación de bebidas alcohólicas, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir incidentes como ahogamientos, aunque reconoció que este último punto representa un mayor reto en su supervisión.

Protección Civil exhortó a los propietarios a regularizar sus espacios y cumplir con las disposiciones vigentes, a fin de ofrecer entornos seguros para las familias que acostumbran acudir a estos sitios recreativos durante el periodo vacacional.