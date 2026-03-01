Alberto Gaytán advierte sobre el transporte escolar no regulado en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Al menos 20 unidades de transporte escolar operan sin estar reguladas en el municipio de Frontera, advirtió Alberto Gaytán, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la localidad.

El líder cetemista señaló que, pese a que se les ha hecho la invitación para adherirse al sindicato y cumplir con los reglamentos municipales, estas unidades continúan operando de manera independiente y sin someterse a revisiones formales.

"No están en nuestro sindicato y realmente no sabemos en qué condiciones andan, si traen su seguro vigente; es por eso la importancia de las revisiones que hacen en el municipio, como la que este sábado empezó", expresó.

Gaytán destacó que las unidades afiliadas a su organización sí cumplen con el reglamento, cuentan con seguro de contingencia o accidentes y están sujetas a supervisiones constantes, lo que brinda mayor confianza a los padres de familia.

Indicó que, aunque los vehículos no son modelos nuevos, se mantienen en buenas condiciones mecánicas y físicas para prestar el servicio con seguridad.

En contraste, afirmó que algunas de las unidades que operan fuera de la regulación carecen de placas vigentes o circulan con láminas antiguas, lo que incrementa el riesgo tanto para los estudiantes como para terceros.

"Transportar alumnos no es cosa de juego", subrayó el dirigente, al insistir en la necesidad de que todas las unidades se regularicen y cumplan con las disposiciones municipales para garantizar la integridad de los menores.