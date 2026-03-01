Carlos Villarreal inicia obras de infraestructura en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y optimizar los servicios públicos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y supervisión de diversas obras en distintos sectores de Monclova, como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, se realizó la supervisión final del recarpeteo en las calles Jacaranda y Tulipán, en la colonia Elsa Hernández. Asimismo, se dio inicio a la rehabilitación de paseos en la colonia Miravalle, con una inversión superior a los 10.5 millones de pesos. En la colonia Colinas de Santiago se anunció el recarpeteo de la calle Fundición, entre Indios Coahuiltecos y Las Lanchas, con inversión mayor a 2.2 millones de pesos, trabajos que se complementarán con mejoras en la red de agua y drenaje en coordinación con SIMAS Monclova-Frontera. También comenzaron la construcción de una escalinata y mirador en la colonia Guerrero, con inversión superior a 2.1 millones de pesos, así como nuevas pavimentaciones en la colonia Lucrecia Solano por más de 1.8 millones de pesos.

En materia educativa y deportiva, el alcalde supervisó la reubicación de la Escuela Suzanne Robert de Pape en el CEDIF Norte, con apoyo de la Fundación Distribuidores Nissan y una inversión superior a 20 millones de pesos, además de la construcción de un nuevo campo de fútbol con inversión mayor a 5 millones. También recorrió la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha" para verificar avances en el Auditorio "Hermanos Rangel".

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una planeación integral para fortalecer el crecimiento ordenado de la ciudad. "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para que cada obra representa un beneficio real para nuestras colonias y fortalezca el crecimiento ordenado de Monclova", señaló.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar coordinando esfuerzos con el Gobierno del Estado y los organismos correspondientes para seguir ejecutando obras que fortalezcan la infraestructura y los servicios en beneficio de las familias monclovenses.