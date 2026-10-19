La UPN promueve la salud preventiva y las tradiciones culturales

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) llevó a cabo una significativa jornada cívica y de concientización en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y la participación activa de la comunidad estudiantil, la cual conformó un emotivo moño humano con el objetivo central de promover el cuidado de la salud y la detección oportuna de esta enfermedad.

Compromiso con la Salud y la Comunidad

Cristina Rodríguez y Rodríguez, directora del plantel, destacó que la institución busca reforzar constantemente la vinculación social y comunitaria de sus 331 alumnos con el municipio. Explicó que la oferta educativa del campus incluye la licenciatura en Psicología Educativa, así como maestrías enfocadas en Educación Básica y Educación Superior.

Asimismo, resaltó que actualmente 95 alumnos se encuentran realizando sus prácticas profesionales y servicio social en diversos planteles educativos, el sistema DIF y el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF).

Celebración de Tradiciones Culturales

A la par de las acciones orientadas al cuidado de la salud, la directiva informó que estudiantes de la UPN trabajan intensamente en la elaboración de un mural artístico de 15 metros de longitud alusivo al Día de Muertos.

Esta obra formará parte de una iniciativa de alcance nacional en la que participan todas las sedes del país con el propósito de integrar una creación monumental colectiva.

Rodríguez y Rodríguez detalló que un equipo integrado por diez alumnos se encarga de pintar la pieza, la cual estará debidamente concluida para su inauguración simultánea programada para el próximo 29 de octubre.

De igual forma, la directora adelantó que la universidad organizará un concurso interno que incluirá la exhibición de 10 altares de muertos.

A estas actividades se suma la colaboración programada para el próximo 23 de octubre, fecha en la que instalarán una ofrenda en el Mirador de la colonia San Francisco a petición formal del Gobierno municipal, fortaleciendo con ello la identidad y la preservación de las tradiciones culturales.