Arranca el Festival de las Artes de Frontera con exposición de pintura

Con una exposición de pintura en el lobby de la Presidencia Municipal y la asistencia de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, arrancó el Festival de las Artes de Frontera, que del 19 al 25 de octubre ofrecerá actividades relacionadas con las siete bellas artes.

Actividades del festival

Jaime Quirino informó que el programa contempla presentaciones literarias, escultura, recorridos arquitectónicos, funciones de cine y participaciones de artistas locales en música y danza.

Explicó que las actividades comenzaron con una muestra de pintura y la presentación de un libro, para continuar durante la semana con distintas expresiones culturales dirigidas a la ciudadanía.

La exposición pictórica permanecerá en el lobby de la Presidencia Municipal hasta el miércoles 21 de octubre. Las obras fueron realizadas por estudiantes del ICATEC en Frontera, bajo la dirección del maestro Abelardo López Fuentes.

Invitación a la comunidad

Quirino invitó a la población a visitar la muestra y participar en las actividades programadas, al considerar que el acercamiento al arte ofrece alternativas de recreación, particularmente para los jóvenes.

Destacó que el festival se realiza a través del Departamento de Arte y Cultura, con el respaldo de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, para promover la participación ciudadana y fortalecer las expresiones artísticas en el municipio.