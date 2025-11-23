Trágico accidente cobra la vida de un niño en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila. - Un trágico accidente cobró la vida de un niño de apenas 7 años la noche de este sábado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, luego de que fuera atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El lamentable hecho ocurrió sobre la calle Guillermo Sánchez, en su cruce con Ignacio Comonfort, sucedió pasadas las 8 de la noche. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia para poder atender el lamentable accidente.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe arribaron para brindar atención al menor; sin embargo, pese a los esfuerzos, el niño ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y tomaron conocimiento del accidente, mientras que se inició la búsqueda del vehículo involucrado y de su conductor, quien escapó tras arrollar al pequeño.

Las autoridades ya trabajan en la investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable.