LLEVA FGE OPERATIVO ABRIGO A HOSPITALES DE MONCLOVA

MONCLOVA, COAH.– En medio del frío que se dejó sentir con fuerza durante la mañana de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Coahuila activó en Monclova el operativo invernal "Abrigo", una acción preventiva que tomó por sorpresa a decenas de personas que aguardaban noticias de sus familiares en hospitales de la ciudad.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), habitualmente vinculados a investigaciones y operativos de alto impacto, cambiaron por unas horas el rigor de la placa por un gesto solidario. Su presencia se registró en el Hospital General Amparo Pape de Benavides y en la Clínica 7 del IMSS, donde detectaron a personas expuestas a las bajas temperaturas desde las primeras horas del día.

Acciones de la autoridad para mitigar el frío en hospitales

Lejos de cateos o aseguramientos, los agentes recorrieron pasillos y áreas exteriores entregando chocolate caliente y pan a pacientes, familiares y personal médico, muchos de ellos visiblemente agotados tras largas noches de espera. El objetivo fue mitigar los estragos del frío y ofrecer un respiro en medio de la tensión que suele vivirse en estos centros de atención médica.

De acuerdo con información oficial, estas acciones forman parte de una estrategia preventiva por la temporada invernal, especialmente en zonas donde la exposición prolongada a las bajas temperaturas puede derivar en afectaciones a la salud, principalmente en personas en situación vulnerable.

Detalles del operativo Abrigo en Monclova

La Fiscalía Regional Centro informó que el operativo "Abrigo" no será una acción aislada y continuará desplegándose en distintos puntos de Monclova mientras persistan las condiciones climáticas adversas, priorizando espacios de alta concentración ciudadana.

Estas labores se realizaron por instrucciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, como parte de una política de proximidad social que busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, incluso en escenarios donde el frío también pone a prueba la resistencia humana.