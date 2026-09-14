Enrique Martínez y Morales resalta avances en seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El liderazgo de Coahuila en materia de seguridad puede convertirse en un elemento favorable para mejorar las condiciones económicas y sociales de sus habitantes, consideró Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social.

El funcionario señaló que los resultados recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubican a la entidad entre las que presentan menores niveles de carencias sociales en diversos indicadores.

Precisó que Coahuila ocupa actualmente el primer lugar nacional con menor carencia en seguridad social y en la calidad de los materiales de las viviendas.

En servicios básicos, como agua potable, drenaje sanitario y electrificación, el estado se encuentra en la segunda posición nacional con menor nivel de carencia.

A estos resultados se suman el segundo lugar en menor rezago educativo, el tercero en materia de salud y el cuarto en alimentación. En este último indicador, destacó, Coahuila avanzó del séptimo al cuarto sitio nacional.

Martínez y Morales señaló que estos avances coinciden con el resultado más reciente en percepción de seguridad, indicador en el que Coahuila alcanzó por primera vez el primer lugar nacional, por encima de Yucatán.

De acuerdo con el secretario, un entorno con mejores condiciones de seguridad puede generar mayor confianza entre los habitantes y, al mismo tiempo, favorecer la llegada de inversiones y la creación de empleos.

"Cuando hay seguridad hay confianza, llegan las inversiones, hay generación de empleo, la gente consume, la gente sale", explicó.

Consideró que estos factores pueden generar un círculo virtuoso en el que la actividad económica contribuya a mejorar las condiciones de vida y a disminuir el rezago social.

El funcionario también informó que el INEGI lleva a cabo actualmente el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), ejercicio que se realiza cada dos años.

Los resultados de esta encuesta permitirán actualizar la información relacionada con las condiciones económicas de los hogares y se prevé que sean publicados el próximo año.

Asimismo, permanecen pendientes los resultados de la encuesta intercensal que el INEGI realizó el año pasado.

Martínez y Morales sostuvo que los avances en seguridad, empleo, inversión y reducción de carencias representan elementos que pueden permitir a Coahuila continuar mejorando sus indicadores de bienestar y calidad de vida.