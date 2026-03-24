Cierre de calles en Frontera por obras de agua potable

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable y prevenir fugas, el director de Obras Públicas, Luis González Garza, informó que actualmente se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en la zona centro del municipio.

Detalló que las labores consisten en la sustitución de tubería de 2.5 pulgadas por una de 4 pulgadas, como parte de una segunda etapa que se desarrolla sobre la calle Presidente Carranza, en el tramo comprendido desde la calle Renacimiento hasta la Plaza Lagunita, en coordinación con el sistema de agua SIMAS.

El funcionario señaló que, debido a estas acciones, se mantienen cerradas algunas vialidades, por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía, ya que la tubería existente es antigua y presentaba constantes fugas y hundimientos, situación que obligó a intervenir de fondo para evitar mayores afectaciones.

Indicó que esta obra forma parte de un proyecto impulsado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con una extensión de aproximadamente 400 metros lineales, priorizando la solución integral del problema hidráulico en el sector.

Finalmente, adelantó que una tercera etapa contempla trabajos de recarpeteo, mismos que se proyectan para el próximo año, una vez que concluya la rehabilitación de la red. Mientras tanto, la calle permanecerá cerrada al menos una semana más, con el fin de garantizar que no se presenten nuevas fugas tras la instalación de la tubería.