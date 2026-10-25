Mejora Javier Díaz asfalto en bulevar Misión Cerritos

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González continúa con las intensas jornadas de rehabilitación de calles y vialidades principales, a fin de mejorar la movilidad de las familias.

Como parte de estas labores, brigadas de Infraestructura y Obra Pública rehabilitan diversos puntos del pavimento sobre el bulevar Misión Santa Lucía, con acciones realizadas entre el bulevar Fundadores y la calle Misión de la Cruz, al oriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz recordó que esta vialidad conecta directamente a las y los habitantes de las colonias Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Sierra Blanca y Santa Lucía, por lo que los trabajos de rehabilitación en este sector son prioritarios para mejorar los traslados de las familias.

Acciones de la autoridad

De manera simultánea, el gobierno municipal reforzó las jornadas de limpieza general y deshierbe en las áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, al sur de Saltillo.

Cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron las áreas ubicadas entre las calles Paseo de las Clavelinas y Paseo de los Lirios, así como las localizadas entre Paseo de las Jacarandas y Paseo de las Gardenias, donde se retiraron maleza, basura y desechos acumulados para mejorar estos espacios de convivencia.

Detalles confirmados

El alcalde Javier Díaz mantiene a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08 del asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del cual se pueden reportar necesidades relacionadas con los servicios públicos de la ciudad y contribuir a mejorar la infraestructura, los espacios públicos y la calidad de vida de la población.