Frontera, Coah.- Escuchar las necesidades de las familias y convertir sus solicitudes en obras que mejoren su calidad de vida es una prioridad para la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien entregó la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la calle Francisco de Luna, en la colonia Bellavista, una obra que responde a una petición de los vecinos.

La presidenta municipal estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; así como el equipo Mejora encabezado por Luis Alfonso González, además de integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y familias beneficiadas.

Durante la entrega, Sari destacó que su gobierno mantiene una comunicación cercana con la ciudadanía, porque escuchar a los vecinos permite conocer sus necesidades y atenderlas con acciones concretas. Subrayó que su compromiso es dar respuesta a las solicitudes y demostrar con resultados que cuando se trabaja en equipo, las mejoras llegan hasta las colonias.

Los trabajos comprendieron 3 mil 458.75 metros cuadrados de fresado y rehabilitación de carpeta asfáltica, riego de liga, barrido de superficie y renivelación de cuatro brocales, en el tramo de Almadén a Chihuahua. La obra abarca cuatro cuadras, tres de Bellavista y una de la colonia Independencia, en beneficio de más de 500 ciudadanos.

Los colonos reconocieron la respuesta que la edil dio a su petición, destacando la disponibilidad que en todo momento demostró la munícipe para cumplir con la obra proyectada.

Con esta entrega, la alcaldesa refrenda que su administración no se queda en promesas, sino que escucha, gestiona y cumple. Sari Pérez Cantú reiteró que seguirá impulsando infraestructura que atienda las demandas de las familias y contribuya a que Frontera avance con Orden y Rumbo.