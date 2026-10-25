Avanzan rehabilitación de pavimento y bacheo

Saltillo, Coah. - Con las intensas jornadas de rehabilitación de pavimento en calles de barrios, colonias y vialidades principales, el alcalde Javier Díaz González mejora la movilidad, reduce riesgos y ofrece traslados más seguros a automovilistas.

"Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo respondemos a las necesidades de la población y, además, mantenemos en mejores condiciones la infraestructura urbana de nuestra ciudad", expresó Díaz González.

Javier Díaz informó que, entre las acciones realizadas en días recientes, se encuentran los trabajos en diversos puntos de la calle Mezquite, entre Flor de Palma y Candelilla, así como en la calle Huizache, entre Guamúchil y Cactus Navideño, ambas en la colonia Loma Linda.

Asimismo, se interviene por etapas la vialidad lateral del bulevar Fundadores, en distintos tramos entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Misión Santa Lucía, así como en diversos puntos del bulevar Mirasierra, a lo largo del tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Arco Vial Zapalinamé.

Díaz González destacó la inversión de más de 600 millones de pesos, anunciada por el gobernador Manolo Jiménez, a través de su programa "En Equipo le Entramos", con el que se reforzarán las acciones de pavimentación, rehabilitación de vialidades, obras escolares, líneas de agua, drenajes pluviales y embellecimiento de los espacios públicos saltillenses.

El alcalde de Saltillo recapituló los trabajos de rehabilitación realizados por las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" sobre la calle Libertad, de la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, al sur de la ciudad; así como en distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio y en varios puntos de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora.

"A estas acciones se suman las labores sobre la calle Emiliano Zapata, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la avenida Loma Alta, de la colonia San José Oriente, con las que mejoramos la calidad de vida de la ciudadanía", mencionó Javier Díaz.

Destacó que en el sector sur se atiende la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, así como la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico LEA; mientras que al norte, las acciones incluyen el bulevar Isidro López Zertuche y la calle Segunda, en el fraccionamiento Las Brisas Poniente.

"Con estas jornadas permanentes, damos continuidad todos los días a los trabajos de mantenimiento y recuperación del asfalto, tanto en vialidades de alta circulación como en calles de los barrios y colonias de nuestra ciudad", indicó Javier Díaz.

El alcalde recordó que está a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08 del asistente virtual "Saltillo Fácil", a través del cual se pueden reportar puntos con pavimento deteriorado en la ciudad.