Cierran calles por Día de Muertos

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Saltillo implementará cierres viales a partir del 1 de noviembre por las celebraciones del Día de Muertos, principalmente en la Calzada Madero y la calle Fernando Proal, donde se prevé una mayor concentración de visitantes y comerciantes.

Zulema Banda, directora de Tránsito y Vialidad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el operativo contempla restricciones a la circulación en los accesos a esta zona, así como dispositivos de vigilancia en los alrededores de otros panteones de la ciudad.

Las medidas buscan mantener el orden vial y reducir riesgos para peatones y automovilistas durante las visitas a los cementerios.

Acciones de la autoridad

En la zona de Calzada Madero, las restricciones abarcarán los accesos por el sector de Cerro del Pueblo, Francisco Murguía y el periférico Luis Echeverría.

Banda explicó que se permitirá un acceso limitado y durante las primeras horas del día para vehículos de carga, debido a las actividades comerciales previstas en el lugar.

Además, la dependencia desplegará operativos en los alrededores de los panteones ubicados en los sectores de Los Pastores, La Aurora y Valdés Sánchez. Las acciones se ajustarán a las condiciones de cada sitio, de acuerdo con la afluencia de visitantes.

Detalles confirmados

La funcionaria señaló que el dispositivo de Calzada Madero será el de mayor magnitud por la cantidad de personas que acuden a la zona durante estas fechas.

Ante los cierres, las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

También exhortaron a las familias a mantener vigilados a niñas y niños, especialmente al cruzar calles y avenidas cercanas a los panteones.