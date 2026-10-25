Patricia Moreno pide denunciar maltrato infantil en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La titular de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Patricia Moreno, llamó a la población a denunciar cualquier sospecha de maltrato u omisión de cuidados contra menores, luego del fallecimiento de una niña de un año que presuntamente sufrió agresiones de su padrastro, de 16 años.

La funcionaria pidió a la ciudadanía reportar estas situaciones a través de los grupos de WhatsApp 911, directamente en las oficinas de la UNIF o mediante el agrupamiento Infancia Segura, que atiende casos en coordinación con otras instituciones.

Moreno señaló que es fundamental que quienes tienen menores bajo su responsabilidad cuenten con la madurez necesaria para garantizar su bienestar.

"Son unos niños cuidando a otro niño", expresó al referirse a las responsabilidades que implica el cuidado de menores cuando quienes están a cargo también son adolescentes.

Acciones de la autoridad

El caso ocurrió en Saltillo e involucra a una niña de un año que falleció presuntamente tras las agresiones de su padrastro, de 16 años, quien mantenía una relación de pareja con la madre de la menor, de 17 años.

La titular de la UNIF precisó que corresponde a las autoridades determinar si existió omisión de cuidados y establecer las responsabilidades que procedan. Mientras tanto, señaló, es necesario verificar las condiciones en que se encuentran los menores y atender cualquier lesión que presenten.

Detalles confirmados

Moreno explicó que el agrupamiento Infancia Segura cuenta con personal capacitado en derechos humanos y atención a niñas, niños y adolescentes, mediante preparación impartida por instituciones como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF), la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.

Agregó que existe coordinación con centros hospitalarios que notifican a las autoridades cuando detectan situaciones que pudieran representar maltrato u omisión de cuidados.

Los reportes ciudadanos también permiten identificar riesgos dentro de los domicilios, como ventanas abiertas en segundas plantas o balcones sin protección que puedan ocasionar caídas.

La funcionaria explicó que, cuando reciben un aviso, los elementos acuden al lugar para verificar las condiciones del menor. Si no hay un adulto responsable presente, pueden ponerlo bajo resguardo y localizar a sus familiares para determinar las acciones correspondientes.

Después de atender el caso, la UNIF informa a la PRONIF municipal o estatal, según corresponda, para dar seguimiento a la situación.

Moreno añadió que los elementos de los sectores policiales también pueden intervenir cuando se encuentran cerca del lugar del reporte, mientras arriba el personal de Infancia Segura o de la PRONIF.

Por ello, reiteró el llamado a la población a informar sobre cualquier señal de maltrato, descuido o situación que pueda poner en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.