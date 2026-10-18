Javier Díaz encabeza rehabilitación de calles en Saltillo

Repara Javier Díaz calles en San José Ote.

El Ayuntamiento de Saltillo intensificó la rehabilitación de pavimento en la colonia San José Oriente y desplegó brigadas de limpieza profunda en la colonia Morelos.

El alcalde Javier Díaz González encabeza jornadas de rehabilitación de pavimento y limpieza profunda en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial.

Acciones de la autoridad

Como parte de los trabajos del programa "Aquí Andamos", cuadrillas municipales repararon la carpeta asfáltica deteriorada sobre la calle Emiliano Zapata, en el tramo comprendido entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la avenida Loma Alta, en la colonia San José Oriente.

Díaz González enfatizó que la atención al deterioro del pavimento se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, a fin de atender las demandas prioritarias de las familias y garantizar traslados más seguros.

Detalles confirmados

De manera simultánea, el municipio reforzó las labores de mantenimiento urbano en los callejones de la colonia Morelos, mediante el retiro de basura, maleza y escombros acumulados en el cuadrante delimitado por las calles 22, 24, 15 y 13.

Asimismo, el munícipe recordó a la población que el asistente virtual "Saltillo Fácil" permanece activo vía WhatsApp en el número 844-160-08-08 para canalizar reportes de servicios públicos e iniciar su atención inmediata.