Golpean a hombre en su casa y le roban celular

SALTILLO, Coah.- Un hombre identificado como Hugo Cárdenas resultó gravemente lesionado tras ser atacado por varios sujetos que presuntamente irrumpieron en su domicilio, ubicado en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, para golpearlo y robarle su teléfono celular.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión podría estar relacionada con las ganancias que la víctima habría obtenido en una aplicación de apuestas y que presuntamente habría presumido.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Tras el ataque, vecinos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al lesionado y, posteriormente, lo trasladaron al Hospital General debido a la gravedad de sus heridas.

Acciones de la autoridad

Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de los hechos. Se espera que la Fiscalía General del Estado investigue lo ocurrido para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.